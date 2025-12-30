На строительство первой теннисной школы Пятигорска направят более 300 млн рублей

Реализация проекта начнется в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Более 300 млн рублей направят на строительство первой теннисной школы в Пятигорске. Реализация проекта начнется в 2026 году, а завершить работы намерены в 2027 году, сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В 2027 году будет завершено строительство теннисной школы. На реализацию заложено более 300 млн рублей. В мае мы выйдем на концессию", - сообщил Ворошилов.

По его словам, такой проект в городе появится впервые. "Впервые в 2026 году будем реализовывать строительство теннисной школы с закрытыми кортами для большого тенниса, с открытыми теннисными площадками, также там будет представлено новое направление падел-теннис и настольный теннис, которым знаменит наш город, но мы не имеем нужных площадок для занятий и соревнований. Дополнительно обустроим там еще зал для борьбы", - добавил спикер.

Он также рассказал, что в расписании школы будут предусмотрены часы для бесплатных детских занятий. "Реализация программы пройдет частично за счет средств концессионера, средств по программе Министерства спорта России, краевого и местного бюджета. В теннисной школе будут предусмотрены необходимые нам часы для бесплатного образовательного процесса детей. Сейчас уже проходят подготовительные мероприятия", - рассказал Ворошилов.