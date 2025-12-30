На горнолыжных трассах Юга и Северного Кавказа сугробы начнут уплотняться в начале года

В Гидрометцентре РФ сообщили, что сильный снегопад ожидается в ближайшие двое суток в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сугробы на горнолыжных трассах Юга и Северного Кавказа начнут оседать и уплотняться в первые дни нового года. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В начале года интенсивность осадков значительно уменьшится, снегопады постепенно прекратятся, придет потепление, а сугробы на горнолыжных трассах станут оседать и уплотняться", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно последним прогностическим данным, Северный Кавказ в ближайшие сутки будет находиться под властью снежного циклона. Так, в период до 1 января в Ставропольском крае местами ожидаются очень сильный снег и мокрый снег, а также сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В Гидрометцентре РФ проинформировали, что сильный снегопад ожидается в ближайшие двое суток в Карачаево-Черкесии, а в Кабардино-Балкарии прогнозируется еще и ветер со скоростью до 30 м/с. "В Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, при этом 31 декабря в Северной Осетии вероятен сильный снег, налипание мокрого снега и ветер до 23-28 м/ с", - заметил собеседник агентства.

Сильные осадки прогнозируются и на юге страны. Так, в ближайшие сутки на Кубань и в Адыгею нагрянут очень сильный снег и метель, сопровождаемые ветром со скоростью 20-25 м/ с, а с ними - сильное налипание мокрого снега и гололед. "1 января интенсивность осадков уменьшится до небольших и умеренных", - отметил собеседник агентства.