Собянин открыл новый конноспортивный манеж на ВДНХ

Глава города пообщался с детьми из Кремлевской школы верховой езды и сделал с ними фотографию

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новый крытый конноспортивный манеж открылся на ВДНХ в Москве.

"Это вторая очередь развития Центра национальной конной традиции. Будет еще третья очередь, открытая, так что это будет целый огромный комплекс на ВДНХ, посвященный конному спорту, нашим прекрасным <…> лошадям, Кремлевской школе верховой езды", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время открытия глава города пообщался с детьми из Кремлевской школы верховой езды и сделал с ними фотографию.

Как сообщается в материалах мэрии Москвы, в здании оборудовали манеж размером 25 на 70 м с трибунами вместимостью порядка 500 зрителей. Кроме того, в трехэтажном комплексе площадью 7,8 тыс. кв. м также разместили малый тренировочный манеж размером 20 на 40 м, раздевалки с душевыми и санузлами, комнату для комментатора, зону отдыха, кафе, сувенирный магазин.

Одной из особенной манежа стал гипоаллергенный грунт, система увлажнения поля для возможности прохождения всадников на скорости и создания уникального шоу, постановочное освещение и современное звуковое оборудование, система технологического телевидения.

Кроме того, в настоящее время на ВДНХ идут работы по модернизации исторического Выводного круга. Строение приведут в соответствие с требованиями к проведению соревнований международного уровня - его площадь составит 6,9 тыс. кв. м. Также будут обновлены песчаное покрытие, системы полива и дренажа. Специалисты обустроят трибуны вместимостью порядка 1,6 тыс. зрителей.