Стоимость проезда по участкам ЗСД увеличится для обладателей транспондеров

Изменение цены произойдет 17 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда по некоторым участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге увеличится для обладателей транспондеров. Изменение цены произойдет 17 января, сообщает пресс-служба компании "Магистрали Северной столицы", управляющей ЗСД.

"С 00 часов 00 минут 17 января 2026 изменяются тарифы ЗСД при проезде с транспондером, стоимость тарифных опций, цена продажи и аренды транспондера. Тарифы, применяемые на пунктах взимания платы при оплате наличными и банковскими картами, не меняются", - говорится в сообщении.

В среднем стоимость проезда увеличится на 8% на всех участках, кроме Благодатная ул. - Богатырский пр. и КАД Юг - Благодатная ул. Это изменение станет первым с 2024 года.

Также увеличится стоимость самого транспондера: 3,5 тыс. рублей за версию "Стандарт" вместо 2,5 тыс. и 3,8 тыс. рублей за версию "Плюс" с дополнительным креплением и продленной гарантией вместо 2,8 тыс. рублей. Аренда транспондера повысится на 170 рублей и составит 300 рублей в месяц.