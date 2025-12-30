Инфекционист Минздрава рассказал, как не заболеть в праздники

Необходимо избегать мест скопления людей, контактов с заболевшими ОРВИ и соблюдать правила личной гигиены, отметил Дмитрий Лиознов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ отмечается в России. Чтобы не болеть в течение всех праздников, необходимо избегать мест скопления людей, надевать маску, соблюдать правила личной гигиены, сообщил ТАСС директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Лиознов.

"Если не хотите пролежать с температурой все праздничные выходные, важно выполнять несколько простых правил. Необходимо избегать мест скопления людей, контактов с заболевшими ОРВИ и соблюдать правила личной гигиены - мытье рук, регулярное проветривание помещения и влажная уборка, соблюдение социальной дистанции, избегать прикосновения руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа и глаз, использование антибактериальных влажных салфеток и антибактериального геля после посещения общественных мест и транспорта. Если вы посещаете массовые мероприятия, не забывайте надевать маску", - сказал он.

Лиознов пояснил, что все люди подвержены заражению возбудителями респираторных инфекций, включая вирусы гриппа. Однако у части людей заболевание протекает тяжело. В РФ наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В текущем эпидсезоне в России и в большинстве стран Северного полушария активно циркулируют вирусы A(H3N2), так называемого гонконгского гриппа.

При этом наиболее эффективным способом профилактики гриппа остается вакцинация. "Привиться против гриппа не поздно и в настоящее время. Прежде всего, вакцинация показана лицам из групп риска. При этом, следует учесть, что для формирования иммунитета после вакцинации требуется 14 дней", - отметил он.

В случае появления симптомов респираторной инфекции не нужно откладывать обращение за медпомощью, оставаться дома и не заниматься самолечением. При повышении температуры тела помогут жаропонижающие и обильное питье. Однако дальнейшее применение лекарственных препаратов будет определено лечащим врачом исходя из жалоб и симптомов заболевания.