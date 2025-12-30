Страховые медорганизации системы ОМС усилят поддержку граждан в праздники

В частности, для обеспечения информационной поддержки пациентов должны организовать дежурство специалистов для оперативного сопровождения застрахованных лиц, запустить дополнительные каналы связи с пациентами через кол-центры

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин поручил страховым медорганизациям усилить работу по сопровождению застрахованных в ОМС, чтобы те могли своевременно получать качественную и бесплатную медпомощь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Председатель ФОМС Илья Баланин поручил страховым медицинским организациям усилить работу по сопровождению застрахованных в ОМС, чтобы граждане могли своевременно получать качественную и бесплатную медпомощь", - говорится в сообщении.

Для обеспечения информационной поддержки пациентов в праздничные дни страховые медицинские организации должны организовать дежурство специалистов для оперативного сопровождения застрахованных лиц, запустить дополнительные каналы связи с пациентами через кол-центры, обеспечить оперативное рассмотрение всех поступающих обращений и жалоб и разместить актуальную информацию о работе служб поддержки.