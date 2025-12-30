В Пятигорске в 2026 году запустят социальное такси

Услуга будет бесплатной

ПЯТИГОРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Бесплатное социальное такси для людей с ограниченными физическими возможностями появится в Пятигорске в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Запустим в следующем году нужный проект для города - это социальное такси. Посмотрим на заявки, на его возможности, реализацию, будем ли успевать. Если потребность и необходимость в этом будет, то возьмем еще один автомобиль для этой программы", - сообщил Ворошилов.

По его словам, для социального такси купили специализированный отечественный автомобиль и начали обучение водителя. Услуга будет бесплатной.

"Понимая важность этого проекта, что людям с ограниченными возможностями, особенно инвалидам-колясочникам, этой услуги в городе не хватает, а также с учетом того, что возвращаются раненые ребята с СВО, для реализации социальных задач, подвоза их к медицинскому учреждению, мы приобрели специализированный российский автомобиль. Обучаем также водителя, потому что по требованиям он должен его пройти", - рассказал Ворошилов.