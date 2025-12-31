В России проиндексировали страховые пенсии на 7,6%

Повышение затронет 38 млн человек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Страховые пенсии работающих и неработающих россиян проиндексированы на 7,6%. Повышение затронет 38 млн человек. Соответствующий закон вступил в силу в четверг.

"С 1 января 2026 года страховые пенсии как неработающих, так и работающих пенсионеров будут проиндексированы выше инфляции - на 7,6%. Всего индексация с 1 января страховых пенсий затронет 38 млн человек. Как обычно часть пенсионеров получит увеличенную на индексацию январскую пенсию еще в декабре. Это касается тех, у кого пенсия приходит на банковские карты в даты, которые выпадают на новогодние праздники", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минтруда.

В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей до 27,1 тыс. рублей. Все необходимые для индексации средства заложены в бюджете Социального фонда в полном объеме.

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась еще с 1 января 2025 года и будет происходить автоматически, для этого никаких заявлений подавать не нужно.