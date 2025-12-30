В Тверской области открыли ФОК площадью более 1,5 тыс. кв. м

Это первый в районе спортивный объект такого типа

ТВЕРЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м открыли 30 декабря в поселке Селижарово Тверской области. Это первый в районе спортивный объект такого типа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня нас объединил по-настоящему радостный повод. В канун Нового года мы открываем современный физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп". Он действительно красивый, светлый, большой. Здесь есть все необходимое для круглогодичных тренировок по командным и индивидуальным видам спорта", - сказал на церемонии открытия врио губернатора Виталий Королев.

Общая площадь ФОКа - более 1,5 тыс. кв. м. Это первый в районе спортивный объект подобного формата.

Как сообщили в пресс-службе, ФОК оборудован большим спортивным залом, раздевалками с душевыми кабинами, медицинским пунктом и служебными помещениями, созданы комфортные температурные режимы для занятий спортом в любое время года. Модульный спортивный зал передан в оперативное управление муниципальному учреждению дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки".

В пресс-службе отметили, что в Тверской области уделяется большое внимание комплексному развитию спортивной инфраструктуры, в том числе при поддержке федерального бюджета. Так, в 2025 году установлена "умная" спортивная площадка на стадионе "Авангард" в Торжке, приобретен комплект спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО в Кашине. При содействии областного бюджета проведен ремонт здания спортшколы олимпийского резерва им. Героя России А. В. Тарасова в Торжке, отремонтированы поля для мини-футбола на территории нескольких школ.