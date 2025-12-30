LexCollective внесли в список нежелательных организаций в РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило американскую организацию юристов LexCollective в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

"Дата принятия решения Генеральной прокуратурой Российской Федерации о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации 15 декабря 2025 г. Наименование организации LexCollective (США). Дата обнародования информации о признании деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации 30 декабря 2025 г.", - сообщается в Минюсте.

Также в реестр нежелательных организаций включены шведская организация Nordic Ukraine Forum (NUF, объединение "Северный украинский форум"), литовская MB Action4life LT ("Действие ради жизни"), а также германские организации "Русскоязычные демократки и демократы" (Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.) и Rubikus e.V. ("Зарегистрированное объединение "Рубикус").