В Госдуме предупредили об опасности катания на тюбингах со стихийных горок

Каждый зимний сезон фиксируется большое количество травм, отметил депутат Амир Хамитов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха стоит выбирать для катания на тюбингах. Езда по стихийным горкам часто приводит к травмам, заявил ТАСС депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

"Кататься на ватрушках можно только на специально оборудованных трассах - в парках, на зимних горках и в центрах активного отдыха, где соблюдены меры безопасности. Такие площадки регулярно обслуживаются, имеют контролируемый угол наклона и безопасную зону торможения. Категорически нельзя использовать для катания стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами - это одна из самых частых причин травм зимой", - сказал депутат.

Он отметил, что каждый зимний сезон фиксируется большое количество травм, зачастую причиной является некачественный инвентарь или неподготовленные трассы. "На рынке представлены сотни моделей, но далеко не все они безопасны: где-то слабые ручки, где-то некачественные камеры, где-то полное отсутствие информации о допустимой нагрузке. Я убежден, что базовые требования к тюбингам должны быть урегулированы на федеральном уровне", - уверен Хамитов.

По его словам, речь идет не о том, чтобы ограничивать отдых, а о том, чтобы защитить детей и взрослых. "Безопасный отдых - это не роскошь, а норма, которую государство обязано обеспечивать", - заключил он.

Ранее сообщалось, что национальный стандарт "Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний" утвержден Росстандартом. Он впервые устанавливает комплексные требования безопасности к этому виду игрового оборудования. Все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы, под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга.