В России подняли МРОТ до 27 тыс. рублей

Это поспособствует повышению заработной платы для около 4,6 млн работников

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда повышается до 27 093 рублей. Соответствующий закон вступил в силу в четверг.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал соответствующий закон. Изменения внесены в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. Увеличение МРОТ поспособствует обеспечению повышения заработной платы для около 4,6 млн работников.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отмечал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году практически на треть превысит установленный в стране прожиточный минимум.

Ранее старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок сообщал ТАСС, что минимальная зарплата, которую работники получают "на руки", в 2026 году после повышения МРОТ составит 23 570 рублей.