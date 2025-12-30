В ГД просят дополнительный выходной для медиков, работавших в новогоднюю ночь

В период новогодних праздников медицинские учреждения работают в усиленном режиме, подчеркнули депутаты думской фракции "Новые люди"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" направили письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением ввести дополнительный оплачиваемый выходной для медицинских работников, дежуривших в новогоднюю ночь. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Михаил Альбертович, оценить целесообразность введения дополнительного оплачиваемого выходного дня для медицинских работников, занятых в новогоднюю ночь", - говорится в обращении.

По словам авторов инициативы, в период новогодних праздников медицинские учреждения работают в усиленном режиме. Наибольшая нагрузка приходится на врачей и средний медицинский персонал, которые выходят на смену в ночь с 31 декабря на 1 января. В это время, отмечают депутаты, увеличивается число вызовов скорой помощи и обращений в травмпункты, в том числе из-за бытовых травм и последствий праздничных мероприятий.

Парламентарии отмечают, что сейчас по закону работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным днем отдыха. Однако из-за нехватки кадров медики часто не могут воспользоваться правом на выходной и вынуждены выбирать денежную компенсацию.

По мнению авторов инициативы, введение дополнительного выходного дня стало бы справедливой мерой поддержки медицинских работников. "Гарантированное время на восстановление позволит снизить уровень усталости и предотвратить ошибки, связанные с переутомлением", - отметили они.