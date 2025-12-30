Визит Путина в Индию и премия Льва Толстого. Темы предновогоднего выпуска "Евразимута"

В номер вошло также большое интервью с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин (в центре) с президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди (справа) © Константин Завражин/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Визиты президента РФ Владимира Путина в Индию и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, а также подробности о присуждении Премии мира имени Льва Толстого - среди главных тем предновогоднего номера журнала "Евразимут".

Это третий выпуск издания, в подготовке которого принимают участие Центр перспективных программ "Евразимут" и ТАСС.

"Последний в этом году номер во многом подводит итоги уходящих 12 месяцев на евразийском пространстве, - рассказал главный редактор журнала Иван Макушок. - Среди них - первый в истории государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, а также государственный визит президента России Владимира Путина в Индию. Также мы не могли пройти мимо присуждения в этом году Премии мира имени Льва Толстого лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана за подписание Худжандских соглашений, завершивших многолетнюю историю пограничных споров и создающих новую архитектуру мира и безопасности в Центральной Азии".

В номер вошли также большое интервью с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, который поделился своим видением Евразии как будущей мировой макросистемы, статья государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева о задачах евразийской интеграции и беседа с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым о праве и экологии.

Кроме того, в преддверии праздников корреспонденты ТАСС в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии рассказали о традициях глав государств ЕАЭС поздравлять своих стран с Новым годом.

Первый номер журнала "Евразимут" был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума в июне этого года. Второй - на Х Восточном экономическом форуме в сентябре. Редакционный совет журнала возглавила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.