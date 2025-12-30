Мишустин исполнил новогодние мечты участников "Елки желаний"

Дети побывали на елке в Кремле, в "Москвариуме", в цирке, на ВДНХ, а еще посетили инновационно-образовательный комплекс "Техноград"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил три детских мечты, открытки-шарики с которыми снял с благотворительной "Елки желаний". Десятилетний Саша из Краснодарского края мечтал о конструкторе, его земляк одиннадцатилетний Миша хотел получить собственный 3D-принтер, а четырнадцатилетняя Маргарита из Луганской Народной Республики - термопресс. Глава правительства не только выполнил эти пожелания, но и пригласил всех детей в Москву (девочку Маргариту даже с ее сестрой Вероникой).

Программа поездки получилась очень насыщенной. Дети побывали на елке в Кремле, в "Москвариуме", в цирке, на ВДНХ, а еще посетили инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Там они поучаствовали в мастер-классах по 3D-моделированию и робототехнике, побывали в нескольких мастерских, где понаблюдали за автоматизацией производственных процессов, работой уникальной пневматической установки для развития навыков сборки конвейерных лент и попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением.

После экскурсии для детей и родителей на площадке "Техноград" организовали чаепитие. Премьер не смог приехать лично, но позвонил по видеосвязи ребятам из своего рабочего кабинета в Доме правительства. Мишустин отметил, что ребята, чьи шарики он снял с "Елки желаний", очень талантливые, целеустремленные и творческие. "В этом большая заслуга ваших замечательных родителей, которые и сейчас рядом с вами. Они заботятся о вас. Радуются каждой вашей удаче. Поддерживают, когда бывает тяжело", - сказал председатель правительства.

Исполнение мечты

Мишустин заметил, что под новый год все мечты должны исполняться. "У каждого из вас было свое новогоднее желание. Получилось, что все связаны так или иначе с техникой, с робототехникой. У Риты одно из увлечений - рисование. Ты хотела освоить графические элементы на одежду, для чего нужен термопресс специальный. А сестра твоя, Вероничка, о 3D-принтере мечтала. Миша тоже, чтобы моделировать, создавать различные объемные предметы, свои мечты, чтобы воплощать, также хотел 3D-принтер. А Саша инженерными разработками интересовался всегда и конструктор попросил", - глава правительства по памяти перечислил все, что было записано на снятых им открытках. Он добавил, что именно эти детские увлечения и определили выбор площадки "Технограда", который располагает большой собственной технической базой. Где можно пройти подготовку по десяткам профессий, в частности, в области IT, инженерного дела, креативных индустрий, креативных индустрий. "В мастерских, которые таким крутым оборудованием оснащены, где вы сегодня побывали, настраивают роботов под выполнение совершенно конкретных задач. Они уже на настоящих предприятиях используются. Это все такие этапы современного автоматизированного производства", - рассказал Мишустин и добавил, что в курсе, что ребята сделали на 3D-принтере новогоднюю елку.

В Москву смог приехать отец Маргариты и Вероники - Леонид Викторович. Он принимал участие в специальной военной операции, а после возвращения продолжает службу в органах МВД в родном Луганске. "Уверен, ваши дочери гордятся вами, как и вся страна. Вы пример мужества и любви к своей земле, на которой родились и выросли", - обращаясь к нему сказал Мишустин. Премьер заметил, что уходящий год был объявлен Годом защитников Отечества и заверил, что подвиги всех поколений героев, сражавшихся за свою Родину, никогда не будут забыты. "Мы продолжим оказывать поддержку нашим воинам. Это один из ключевых приоритетов нашей страны в целом", - подчеркнул он.

Впечатления детей и их родителей

Дети наперебой рассказывали Мишустину о своих впечатлениях. Не остались в стороне и родители. "Масса впечатлений! Родители, наверное, еще в большем восторге находятся, чем дети", - призналась одна из мам, рассказав, как ее поразила красота украшенной к новогодним праздникам Москвы.

Председатель правительства поздравил ребят с приближающимися праздниками. "Детки, дорогие! Вам - самого доброго! Любите и уважайте своих родителей, хорошо учитесь, пусть все желания ваши исполнятся", - пожелал он. "Надеюсь, что вы получили новые идеи для вдохновения и развития своего творческого потенциала. В наступающем Новом году вас ждет множество ярких событий и невероятных открытий, целая череда удач и достижений, как больших, так и маленьких, из которых и складывается длинный - порой непростой - путь вперед - к будущим большим победам. Главное, верить в себя, идти к своей цели. Мечтайте, и все желания обязательно будут исполняться, как сегодня", - сказал Мишустин детям.

В финале насыщенного дня все они получили подарки, о которых мечтали. Маргарита - термопресс, Вероника и Миша - 3D-принтер, Саша - конструктор.

Сам премьер тоже не остался без подарка. Десятилетний Саша передал председателю правительства маленькую икону Архангела Михаила с молитвой.