Скворцова исполнила желания четырех детей в рамках акции "Елка желаний"

Четырехлетний Феликс из Москвы мечтал о коньках для фигурного катания, чтобы в будущем выступать на соревнованиях

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова исполнила желания четырех детей из Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Четырехлетний Феликс из Москвы мечтал о коньках для фигурного катания, чтобы в будущем выступать на соревнованиях, а девятилетний Дмитрий из Санкт-Петербурга очень хотел получить 3D-принтер, чтобы оживлять героев собственных мультфильмов. Эти детские мечты уже осуществились. Как и желания сестер Марии и Анастасии из Кирова, которых пригласили посетить Федеральное медико-биологическое агентство. При личной встрече Вероника Скворцова передала их младшей двухлетней сестренке Лизе мишку-доктора ФМБА, Маше и Насте вручила билеты на самую главную новогоднюю елку страны - Кремлевскую", - говорится в сообщении.

Кроме того, 14-летняя Анастасия в будущем хочет стать врачом-хирургом, чтобы помогать военным. Девочке было интересно побывать в настоящей операционной, это желание было исполнено. Здесь девочка смогла своими глазами увидеть современное оборудование экспертного класса: операционный микроскоп, интраоперационные системы мониторинга и навигации, 3D-экзоскоп и видеоэндоскопическую систему с визуализацией изображения в качестве 4К. Скворцова подарила Насте белый халат и врачебную шапочку. "Вероника Скворцова пожелала Анастасии успехов в учебе и выразила надежду, что по окончании обучения юный талант присоединится к дружной семье Федерального медико-биологического агентства", - подчеркнули в ФМБА.