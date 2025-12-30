Аэропорт Калининграда продолжает работать в усиленном режиме

Техника и специалисты заняты очисткой и подготовкой взлетно-посадочной полосы

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Калининградский международный аэропорт Храброво в сложных штормовых метеоусловиях продолжает работать в усиленном режиме, находится в постоянной готовности к приему и отправке самолетов, сообщила ТАСС представительница дирекции аэропорта. Она опровергла сообщения некоторых СМИ о закрытии аэропорта из-за погодных условий.

"Аэропорт Храброво работает, работает в усиленном режиме с учетом очень сложной погоды, штормового ветра и снежных зарядов. Вся техника и технический персонал задействованы на расчистке и подготовке взлетно-посадочной полосы. Вообще, такого режима, как закрытие, для аэропорта не существует", - сказала она.

По словам собеседницы, в погодных условиях, с мощными порывами бокового, северного, северо-западного ветра, авиакомпании сами принимают решения о посадке самолетов. "Все делается для обеспечения безопасности пассажиров", - подчеркнула представительница дирекции Храброво.

По оперативным данным на 15:50 мск на прилет в аэропорт Калининграда задерживаются 25 рейсов, столько же почти - на вылет, еще 5 авиарейсов отменены.

Скорость ветра в районе аэропорта Храброво превышает 20 м/с, идет снег.