Аэропорт Пулково стал запасным для перенаправленных рейсов из Калининграда

Штормовой ветер стал причиной задержек 24 авиарейсов на прилет и вылет в калининградском аэропорту Храброво

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково стал запасным аэродромом для перенаправленных самолетов из Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", руководящей аэропортом.

Ранее штормовой ветер скоростью до 28 м/с стал причиной задержек 24 авиарейсов на прилет и вылет в калининградском международном аэропорту Храброво.

Согласно сведениям на онлайн-табло аэропорта Пулково, в Калининград задержаны семь рейсов и еще один отменен.

Как ТАСС уточнили в надзорном органе, на 28 часов задерживается рейс FV 6322 до Санкт-Петербурга. Пассажиры ждут вылета со вчерашнего дня. Калининградская транспортная прокуратура контролирует ситуацию и своевременное обеспечение пассажиров услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.