В Прикамье главу округа уволят в связи с утратой доверия

Причиной стали отношения главы округа Ольги Лавровой с ее заместителем Владимиром Белобаржевским, с которым она состояла в неофициальном браке

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Главу Александровского округа Пермского края Ольгу Белобаржевскую (Лаврову) уволят с должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Прикамья.

"Городской прокурор [города Александровска] обратился в суд с административным иском, ответчиками по которому признаны местный представительный орган и глава округа, с требованием признать незаконным решение гордумы, отказавшейся отправлять главу округа в отставку в связи с утратой доверия. 29.12.2025 Александровским городским судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме", - сообщили в прокуратуре, добавив, что решение в законную силу пока не вступило.

По данным ведомства, после прокурорской проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в администрации Александровского округа был выявлен конфликт интересов. Прокурор внес представление городской думе с требованием досрочно уволить главу округа в связи с утратой доверия, однако депутаты отклонили это представление.

По информации местных СМИ, причиной конфликта интересов послужили отношения главы округа Ольги Лавровой с ее заместителем Владимиром Белобаржевским, с которым она состояла в неофициальном браке. После увольнения заместителя глава округа вышла за него замуж.