Секция интересов РФ: Грузия отказывает россиянам во въезде из-за места рождения

В частности отказы коснулись граждан РФ, в паспортах которых указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, сообщили в диппредставительстве

ТБИЛИСИ, 30 декабря. /ТАСС/. Грузия стала все чаще отказывать гражданам России во въезде из-за определенных территорий, указанных как место рождения. Об этом сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

"Констатируем, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области", - говорится в сообщении.

Диппредставительство настоятельно рекомендует гражданам РФ "тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски" при планировании поездки в Грузию в ситуации, когда "действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии".