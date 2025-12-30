Захарова получила в подарок вазу из КНДР

В ответ официальный представитель МИД РФ отправила картину Никаса Сафронова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила вазу в подарок к Новому году от КНДР, в ответ подарила картину художника Никаса Сафронова.

"Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал мне подарок товарища Ким Ё Чжон, заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, по случаю Нового года", - написала она в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик.

Дипломат отметил, что узнала об этом подарке "буквально вчера вечером", а с учетом предновогоднего цейтнота, подготовить ответный подарок было, по ее словам, "практически невозможно". "Я решила обратиться ко всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать ее портрет в стиле сангина. Фотографию выбирали вместе. Будучи не знакомыми с товарищем Ким Ё Чжон лично, мы с Никасом подумали, что на этом фото запечатлены важнейшие, на первый взгляд несовместимые качества: нежность и женственность с силой и решительностью", - рассказала официальный представитель МИД РФ.