Конкурс "Лидеры России" и его направления объединили более 100 тыс. управленцев

Конкурс проводится с 2017 года по распоряжению президента России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры России" и его специализированных направлений приняли в 2025 году свыше 100 тыс. заявок на участие. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"Более 100 тыс. заявок от граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья принято в 2025 году на участие в конкурсе "Лидеры России" и специализированных направлениях - это конкурс "Лидеры России. Политика", "Лидеры агропромышленного комплекса", "Конкурс социальных архитекторов". Регистрация на шестой сезон "Лидеров России. Команда" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершена, в январе участников ждет дистанционный этап", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора президентской платформы, ректора мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина, конкурс "Лидеры России" за восемь лет существования сформировал уникальную систему социальных лифтов, помогающих руководителям разного уровня проявить себя, оценить свои управленческие качества и получить новые карьерные возможности.

"Уверен, что сейчас уже нет ни одной сферы, в которой нет выпускников нашего масштабного проекта. С годами конкурс расширяет свои границы, появляются новые форматы и отдельные направления, предназначенные для узких сфер, в которых существует запрос на кадры. Так, в этом году были запущены конкурсы "Лидеры агропромышленного комплекса", "Конкурс социальных архитекторов", прошел второй сезон конкурса "Лидеры России. Политика", - отметил он.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по распоряжению президента России.