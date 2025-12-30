В Тюмени улицу назвали в честь погибшего героя СВО Павла Малецкого

Его посмертно наградили орденом Мужества

ТЮМЕНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Администрация Тюмени назвала одну из улиц города в честь героя СВО Павла Малецкого, посмертно награжденного орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Комиссия по топонимике поддержала предложение председателя Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" о присвоении улице имени Малецкого Павла Александровича - участника специальной военной операции, награжденного орденами Мужества, Мужества (посмертно), медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами", - говорится в сообщении.

Павел Малецкий погиб 30 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в районе города Льгова Курской области.