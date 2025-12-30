В Пятигорске в 2026 году впервые начнут капитальный ремонт детских садов

Также капитальный ремонт завершат в школе №30, где откроют обновленный бассейн

ПЯТИГОРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Программу капитального ремонта детских садов впервые начнут реализовывать в 2026 году в Пятигорске. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Продолжим реализацию капитального ремонта наших школ. В следующем году в капитальный ремонт заходят уже две школы - это лицей №20 и школа №25. Впервые мы начинаем также реализовать программу по капитальному ремонту детских садов, в 2026 году заходим с капитальным ремонтом детского сада №9", - сообщил Ворошилов.

Он также рассказал, что в 2026 году капитальный ремонт завершат в школе №30, где откроют обновленный бассейн.

"У нас остается второй этап, не входящий в проект капитального ремонта, - замена системы водоподготовки бассейна. Этот этап будет закончен в 2026 году, после завершения работ мы запустим обновленный, практически новый бассейн в школе №30", - сообщил Ворошилов.