Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с народным артистом РСФСР состоится 2 января

Эмиль Кио © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Похороны народного артиста РСФСР советского иллюзиониста Эмиля Кио пройдут на Троекуровском кладбище 2 января. Прощание с ним состоится в церемониальном зале кладбища, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого Московского цирка.

"Прощание с ним состоится 2 января по адресу: [улица] Рябиновая, 21, строение 1, в церемониальном зале Троекуровского кладбища", - сообщили в пресс-службе. На вопрос агентства о том, будет ли Кио похоронен на Троекуровском кладбище, собеседник ответил утвердительно.

Эмиль Эмильевич Ренард-Кио (фамилия при рождении - Гиршфельд) - советский и российский артист цирка, иллюзионист. Родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Отец - Эмиль Теодорович Ренард-Кио, знаменитый советский иллюзионист и фокусник.

С 1961 года начал выступать как ассистент своего отца, позднее стал артистом "Союзгосцирка". Он воплотил в жизнь фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст. Еще один трюк - фокус с маленьким "Запорожцем", из которого выходят 18 человек.

