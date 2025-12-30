В Венгрии за год увековечили имена более 2 тыс. советских воинов

Руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в республике Шерали Мамасолиев отметил, что "эта работа имела особое значение, поскольку проводилась в год 80-летия Победы"

БУДАПЕШТ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Более 2 тыс. имен советских воинов, погибших и похороненных в Венгрии в период Второй мировой войны, были увековечены в местах их захоронений в 2025 году. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев.

Он подчеркнул, что "в уходящем году эта работа имела особое значение, поскольку проводилась в год 80-летия Победы".

Как рассказал Мамасолиев, в ходе ремонта и реставрации советских воинских захоронений в Венгрии за последние 12 месяцев удалось нанести на мемориальные плиты имена еще 2 081 солдата и офицера Красной армии, погибших в боях с фашистами в 1944-1945 годах. В результате поисковых работ, изучения архивных документов сотрудники представительства установили 4 808 ранее не известных имен советских воинов.

При этом было выявлено семь не состоявших на учете захоронений советских и российских воинов, погибших на территории Венгрии во время Первой и Второй мировых войн. Такое же количество советских воинских захоронений было отремонтировано и торжественно открыто после реставрации в уходящем году.

В их число вошел крупнейший в восточной части Венгрии мемориальный комплекс, созданный в память о советских воинах в городе Сегед (область Чонград-Чанад). Ремонт захоронения, где покоятся останки 1 084 солдат и офицеров Красной армии, был выполнен по программе Российского оргкомитета "Победа" под патронажем президента РФ Владимира Путина.

Планы на 2026 год

В торжественных мероприятиях в память о советских воинах вместе с российскими дипломатами принимали участие их коллеги из Белоруссии и других стран СНГ, а также представители российских загранучреждений и общественных организаций, включая Венгерско-российское общество культуры и дружбы. Содействие представительству Минобороны и посольству РФ оказывали местные власти, а также Военно-исторический институт и музей Министерства обороны Венгрии.

Как отмечал посол России в Венгрии Евгений Станиславов, подобная совместная работа крайне важна, поскольку "способствует сохранению исторической памяти о Второй мировой войне, правду о которой сейчас пытаются исказить и фальсифицировать, очерняя освободительную роль Советского Союза в борьбе с германским нацизмом".

Взаимодействие с венгерской стороной будет продолжено в 2026 году. Как рассказал Мамасолиев, будет обсуждаться восстановление советского воинского захоронения в Шайосентпетере (область Боршод-Абауй-Земплен), а также других военно-мемориальных объектов. Представительством Минобороны запланированы открытия после ремонта воинских захоронений в одном из районов Будапешта и в Шагваре (область Шомодь).

В Венгрии насчитывается более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, расположенных во всех 19 областях страны и Будапеште. В боях с фашистами в Венгрии погибли около 200 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный гитлеровскими войсками в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944 - феврале 1945 годов погибли более 80 тыс. советских воинов.