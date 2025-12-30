Целевую модель образовательного туризма АСИ начнут внедрять 15 регионов

Она призвана помочь повысить уровень образования через формирование уникальной среды за рамками класса

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма, разработанная Агентством стратегических инициатив (АСИ), будет внедрена в 2026 году в 15 пилотных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"По итогам программы "Классная страна" Агентство стратегических инициатив (АСИ) масштабирует успешный опыт на 15 пилотных регионов. С 2026 года они начнут внедрять целевую модель детского и молодежного образовательного туризма. Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли - от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации", - сказано в сообщении.

В АСИ отметили, что в пилотными регионами станут Алтайский край, Амурская, Владимирская, Иркутская, Кировская, Кемеровская области, Красноярский край, Луганская Народная Республика, Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская и Челябинская области, Республика Северная Осетия - Алания, Санкт-Петербург и Севастополь. В агентстве также добавили, что целевая модель нацелена на создание комплексной, доступной и безопасной системы. "Она призвана помочь регионам повысить уровень образования через формирование уникальной среды за рамками класса", - уточнили в пресс-службе.

Так, модель включает в себя пять основных направлений: нормативно-правовое и стратегическое обеспечение, подготовка кадров, развитие инфраструктуры и сервисов, создание и продвижение образовательных продуктов, а также контроль качества и система обратной связи. В АСИ подчеркнули, что регионы будут получать экспертную поддержку от агентства, что позволит создавать полноценные системы - от развития инфраструктуры до формирования устойчивого интереса школьников к истории и культуре страны.