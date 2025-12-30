ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Целевую модель образовательного туризма АСИ начнут внедрять 15 регионов

Она призвана помочь повысить уровень образования через формирование уникальной среды за рамками класса
Редакция сайта ТАСС
14:00

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Целевая модель детского и молодежного образовательного туризма, разработанная Агентством стратегических инициатив (АСИ), будет внедрена в 2026 году в 15 пилотных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"По итогам программы "Классная страна" Агентство стратегических инициатив (АСИ) масштабирует успешный опыт на 15 пилотных регионов. С 2026 года они начнут внедрять целевую модель детского и молодежного образовательного туризма. Для субъектов это означает формирование комплексной отрасли - от нормативной базы до инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий и создаст новые рабочие места. Модель также станет инструментом для патриотического воспитания и профориентации", - сказано в сообщении.

В АСИ отметили, что в пилотными регионами станут Алтайский край, Амурская, Владимирская, Иркутская, Кировская, Кемеровская области, Красноярский край, Луганская Народная Республика, Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская и Челябинская области, Республика Северная Осетия - Алания, Санкт-Петербург и Севастополь. В агентстве также добавили, что целевая модель нацелена на создание комплексной, доступной и безопасной системы. "Она призвана помочь регионам повысить уровень образования через формирование уникальной среды за рамками класса", - уточнили в пресс-службе.

Так, модель включает в себя пять основных направлений: нормативно-правовое и стратегическое обеспечение, подготовка кадров, развитие инфраструктуры и сервисов, создание и продвижение образовательных продуктов, а также контроль качества и система обратной связи. В АСИ подчеркнули, что регионы будут получать экспертную поддержку от агентства, что позволит создавать полноценные системы - от развития инфраструктуры до формирования устойчивого интереса школьников к истории и культуре страны. 

Россия