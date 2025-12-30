В столичном метро на Новый Год будут работать более 1 тыс. машинистов

В новогоднюю ночь на медиаэкранах в поездах также покажут новогоднее поздравление президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. машинистов московского метро будут перевозить пассажиров в новогоднюю ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Столичное метро работает без закрытия каждую новогоднюю ночь уже 9 лет подряд. В этот раз на смену выйдут более 1 тыс. машинистов. Все для того, чтобы вы могли отметить праздник в любой точке города", - говорится в сообщении.

В преддверии новогодних праздников в столице украсили подвижной состав наземного и рельсового транспорта, а также инфраструктуру: более 100 станций метро, Северный и Южный речные вокзалы и причалы регулярного речного электротранспорта. По случаю праздника метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь, а на медиаэкранах в поездах покажут новогоднее поздравление президента.