Бойцов БАРС-32 наградили медалями "За спасение погибавших" и "Воин-доброволец"
Редакция сайта ТАСС
14:04
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Бойцов батальона БАРС-32 им. П. Судоплатова в Мелитополе наградили медалями "За спасение погибавших" и "Воин-доброволец, передает корреспондент ТАСС.
"За спасение жизни погибавшего" получилось так - в прошлом контракте у нас при выходе с передка товарища ранил дрон-камикадзе. Поймал. Тащили его с передка, вытаскивали под обстрелами, под беспилотниками. Ну, ничего, вытащили. Живой, здоровый, звонит, общаемся. Хорошо. Вторая медаль, я так предполагаю, за третий контракт добровольцем", - рассказал ТАСС боец с позывным Шопен, которого наградили сразу двумя медалями.
Всего бойцам батальона было вручено три медали "За спасение погибавших" и 62 - "Воин-доброволец".