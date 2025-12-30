Московские аэропорты в условиях снегопада работают штатно

В связи с неблагоприятными погодными условиями проводится патрульная чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на продолжающийся в столичном регионе снегопад. Об этом сообщили ТАСС представители воздушных гаваней мегаполиса.

"Работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются согласно расписанию", - сказала представитель справочной службы Шереметьево. Аналогичную информацию предоставили в Домодедово и Жуковском. Во Внуково также сообщили, что аэропорт работает штатно, несмотря на снег. "Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет, возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов", - заметили в воздушной гавани. Здесь также пояснили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями "проводится патрульная чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов".

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад будет идти в Москве и Московской области как минимум до конца текущих суток. При этом количество выпавших осадков может составить от 2 до 3 мм, а прирост снега - до 4 см.