Милонов предложил изучать колядки на "Разговорах о важном" в школах

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считает, что ни один "нормальный человек" не будет против, чтобы дети пели колядки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Изучение рождественских колядок можно было бы включить в "Разговоры о важном" в школах. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия").

"Рождественские колядки есть неотъемлемая часть нашей традиции, нашей истории. Поэтому смело можно выделить один-два "Разговора о важном" в школе именно для того, чтобы дети, особенно маленькие дети учили бы рождественские колядки", - сказал Милонов.

По его словам, ни один "нормальный человек" не будет против, чтобы дети пели колядки. Кроме того, добавил депутат, эта традиция уже не является экзотической, особенно для детей, посещающих церковь