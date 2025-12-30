Пушилин наградил полицейских, обезвредивших стрелявшего в супермаркете Донецка

Глава ДНР отметил мужество и профессионализм сотрудников

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин наградил медалями "За храбрость" полицейских, которые обезвредили мужчину, открывшего стрельбу в супермаркете Донецка.

"Медалью "За храбрость" IV степени наградил сотрудников МВД, обезвредивших вооруженного преступника в одном из супермаркетов Донецка", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил мужество и профессионализм полицейских, которые помогли избежать жертв. Вместе с руководителем региона награды сотрудникам ведомства вручил министр внутренних дел по ДНР Павел Гищенко. В числе награжденных был полковник полиции Денис Никоноров, под руководством которого работает в освобожденном Селидове первый временный отдел полиции "Красноармейский". Полицейский отмечен орденом Мужества.

"Поблагодарил правоохранителей за достойное выполнение широкого спектра служебных задач - от охраны правопорядка до сопровождения жителей освобожденных территорий на пути к возвращению в мирную жизнь", - заключил Пушилин.

Инцидент со стрельбой в супермаркете произошел 25 декабря. Мужчина открыл в магазине беспорядочный огонь из автомата, никто не пострадал.