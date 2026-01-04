В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

Также инициатива предполагает проведение обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Власти России подготовят предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Это следует из утвержденного правительством плана по реализации семейной и демографической политики, с которым ознакомился ТАСС.

В соответствии с документом, изменения планируется вносить в ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". Законодательная инициатива коснется приостановления на время медиации производства по спору, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, а также обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации.

Кроме того, предлагаемые к внесению изменения предполагают проведение обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей.

Также в рамках мероприятий будет определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, ответственный за выработку и реализацию государственной политики, нормативно-правовое регулирование и правовое информирование в сфере медиации. Планируется создание единого реестра медиаторов, осуществляющих медиацию в том числе по урегулированию семейных споров и конфликтов с участием детей.

Еще одним направлением работы станет информирование граждан о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей.

Ответственными за подготовку проекта федерального закона назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин РФ. Период реализации инициативы - 2026-2027 годы.