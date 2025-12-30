В Ростовской области отменили введенный из-за засухи режим ЧС

Решение об отмене связано с устранением негативного влияния засухи на посевы озимой пшеницы, что подтверждено данными Росгидромета

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение об отмене на территории региона режима чрезвычайной ситуации, который был введен из-за почвенной засухи. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Ростовской области.

"Слюсарь подписал распоряжение об отмене режима ЧС регионального уровня, который был объявлен в мае из-за заморозков, это затронуло 43 района. В июне был введен аналогичный режим из-за почвенной засухи, которая была выявлена в 28 районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение об отмене связано с устранением негативного влияния засухи на посевы озимой пшеницы, что подтверждено данными Росгидромета.

Губернатор области подчеркнул, что правительство продолжит тесное взаимодействие с федеральным центром, банками и страховыми компаниями, чтобы каждый пострадавший производитель получил положенную помощь и мог уверенно планировать будущий сезон.

Правительство региона сообщало, что из-за аномальных погодных условий в 2025 году пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Минсельхоз зарегистрировал ущерб от ЧС более 300 агропредприятий, по оценкам специалистов, размер убытков составил около 4 млрд рублей. В связи с этим было принято решение ввести для аграриев пролонгацию на срок до 1 года льготных краткосрочных кредитов, привлеченных на растениеводство.