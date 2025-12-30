Беспрозванных призвал авиакомпании к ответственности перед пассажирами

На вылет задержали 30 рейсов, 7 отменили из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал авиакомпании к ответственности в работе с пассажирами, которые из-за штормового ветра и снегопада часами ждут свои рейсы в Храброво. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

"Накануне праздничных дней стихия диктует свои правила. В первую очередь последствия непогоды отразились на авиасообщении. Аэропорт Храброво корректирует расписание вылетов и прилетов, исходя из обстановки. Рассчитываю на ответственность авиакомпаний в работе с пассажирами в сложившейся ситуации. Все наши службы работают в режиме повышенной готовности. Заранее перед праздниками приняли дополнительные меры безопасности. Организовано оперативное дежурство членов правительства. УМВД, Росгвардия, МЧС несут службу в усиленном режиме", - написал Беспрозванных.

По информации онлайн-табло аэропорта Калининграда, к 17:20 мск задержаны на вылет 30 рейсов, 7 - отменены.

В последний рабочий день 2025 года на Калининградскую область обрушился штормовой ветер с мощными снежными зарядами. Непогода привела к многочасовым задержкам и отменам десятков рейсов аэропорта Храброво. В областной столице автомобилисты стоят в 10-балльных пробках из-за многочисленных ДТП, также на площади Победы ветер снес световой шатер и верхушку главной новогодней ели региона.