В Сольвычегодске открыли памятный мемориал Защитникам Отечества

Проект прошел конкурсный отбор в рамках программы "Комфортное Поморье"

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Памятный мемориал "Защитникам Отечества - бывшим, настоящим и будущим" открыли в Сольвычегодске Архангельской области. Проект прошел конкурсный отбор в рамках программы "Комфортное Поморье", сообщили в администрации Котласского округа.

"Новый мемориал, который мы открываем в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, посвящен всем нашим воинам, которые ценой своей жизни сохранили и сохраняют мир. Он отражает неразрывную преемственность и связь поколений. Важно знать и помнить героев прошлого и настоящего, гордиться ими. Мы стоим за историческую правду, а значит, победа будет за нами", - отметила глава муниципалитета Татьяна Сергеева.

Мемориал находится в парковой зоне, недалеко от памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В центре композиции - гранитный воин с автоматом в руках. Он символизирует подвиг защитников Отечества и преемственность военных традиций России. Площадка мемориала выложена брусчаткой и бордюрным камнем. Рядом установлены скамейки, вазоны, стенды с информацией о родах войск РФ. Прилегающая территория отсыпана гравием. Общая стоимость проекта составила более 2,6 млн рублей.

Региональный проект "Комфортное Поморье" стартовал летом 2023 года по инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Он позволил жителям выносить на обсуждение свои предложения по благоустройству территорий, решению проблем ЖКХ и приведению в порядок тротуаров. В 2025 году на эти цели из бюджета области было выделено 500 млн рублей, на 2026-й предусмотрено 600 млн рублей.