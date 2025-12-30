Около 1 тыс. семей КЧР получили региональный маткапитал в 2025 году

Из них 78 семей участников СВО получили региональный маткапитал на рожденного (усыновленного) ребенка в период выполнения военнослужащим задач в зоне специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

ЧЕРКЕССК, 30 декабря. /ТАСС/. Региональный материнский капитал в 2025 году получили 990 семей в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в министерстве труда и соцразвития республики.

"В этом году единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей при рождении четвертого ребенка или последующих детей произведены 990 семьям региона. Из них 78 семей участников СВО получили региональный маткапитал на рожденного (усыновленного) ребенка в период выполнения военнослужащим задач в зоне специальной военной операции", - сказал собеседник агентства.

Поддержке семей с детьми в республике уделяется самое пристальное внимание, регулярно расширяется перечень мер соцпомощи. "В 2025 году по инициативе главы КЧР Рашида Темрезова дополнительно ввели пять новых региональных мер поддержки семей с детьми, в их числе - единовременная выплата в 300 тыс. рублей молодым семьям на третьего ребенка", - отметил представитель министерства.

В 2024 году республиканский маткапитал получили около 630 семей КЧР. Он предоставляется однократно в связи с рождением или усыновлением четвертого или последующего ребенка, семьям участников спецоперации выплачивается на рожденного (усыновленного) ребенка в период выполнения задач в зоне СВО. С 1 октября 2023 года размер этой выплаты увеличился с 105,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.