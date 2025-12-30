Онежский завод опроверг информацию о задолженности перед строителями

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 декабря. /ТАСС/. Онежский судостроительно-судоремонтный завод, находящийся в Петрозаводске, опроверг информацию о задолженности перед строительными организациями в период своей модернизации. Об этом сообщается на сайте ОССЗ.

"В связи с появившейся в СМИ и соцсетях недостоверной информации о задолженности предприятия считаем необходимым сообщить о том, что в течение всего периода модернизации долгов по оплате выполненных работ перед исполнителем АО "ОССЗ" не имело", - сказано в сообщении.

По данным ОССЗ, модернизация предприятия была реализована по проекту, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Она проводилась с января 2022 года по ноябрь 2025-го. Генподрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ являлась публично-правовая компания "Военно-строительная компания".

"Финансовое обеспечение выполняемых работ осуществлялось АО "ОССЗ" в полном соответствии с контрактом, включая авансирование и оплату выполненных работ на основании предъявленных генподрядчиком и принятых заводом к оплате актов. В течение всего периода строительства долгов по оплате выполненных работ перед исполнителем АО "ОССЗ" не имело. По информации ППК "ВСК", все работы, выполненные субподрядными организациями, оплачены компанией в полном объеме", - отметили на предприятии.

Модернизация ОССЗ

Онежский судостроительно-судоремонтный завод был основан в 2002 году на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года предприятие перешло в государственную собственность. Его масштабная модернизация началась в январе 2022 года. Проект предполагал создание первой в России цифровой верфи - системы производства, при которой все процессы объединены в единую цифровую экосистему, позволяющую отслеживать каждый этап работы на всех уровнях, от станка до готовой продукции. Подобная система предполагает создание цифровых двойников и самого завода, а также всей выпускаемой продукции.

Модернизация ОССЗ позволит увеличить его производственные мощности более чем в два раза - с трех до восьми судов ежегодно. Наличие у Карелии опыта строительства технических судов позволяет многим регионам России, в том числе дальневосточным, рассматривать предприятие как надежную площадку для размещения заказов, отмечали в правительстве региона.