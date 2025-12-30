В поселке Искателей НАО построили физкультурно-оздоровительный комплекс

Его планируют открыть в 2026 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершилось в поселке Искателей Ненецкого автономного округа. Его планируют открыть в 2026 году, сообщила в своем Telegram-канале губернатор региона Ирина Гехт.

"Завершили важный для НАО спортивный объект - физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Искателей. Новый ФОК откроет двери для жителей в 2026 году. Здесь каждый сможет укрепить здоровье, развить физическую форму, заняться любимым видом спорта. Кроме того, это замечательная площадка для проведения различных соревнований", - написала губернатор.

По данным департамента внутреннего контроля и надзора НАО, общая площадь здания составляет порядка 29,5 тыс. кв. м. На территории располагаются зона универсального спортзала с трибунами на 120 человек, инвентарная, раздевалки для команд с душевыми и санузлами, тренерские, судейская, тренажерный и гимнастические залы. Занятия в физкультурно-оздоровительного комплексе планируют начать уже в конце января.

Запуск в эксплуатацию также ожидает еще один объект в поселке - это водозабор "Захребетная курья". Общестроительные работы там завершены, перед пусконаладочными работами подрядчику предстоит устранить замечания заказчика, добавили в департаменте.