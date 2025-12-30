Умерла ветеран Великой Отечественной войны Нина Танишева

Ей был 101 год

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, главный фтизиатр Куйбышевской области, почетный гражданин Самары Нина Танишева умерла на 102-м году жизни. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Самарской области.

"Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 102-м году жизни скончалась главный детский фтизиатр Куйбышевской области, ветеран Великой Отечественной войны Нина Степановна Танишева", - говорится в сообщении.

Танишева начала трудовой путь в школьные годы в эвакогоспитале в Архангельске, затем окончила медицинский институт. После окончания Великой Отечественной войны работала врачом-фтизиатром. С 1962 года жила в Куйбышеве (ныне Самара), где по 1989 год была заведующей отделением Самарского областного туберкулезного диспансера. Более 20 лет была главным детским фтизиатром Куйбышевской области.

Нина Танишева была удостоена звания Почетного гражданина Самары, награждена медалью "Ветеран труда", знаком "Отличник здравоохранения", нагрудным знаком "Почетный ветеран здравоохранения Самарской области" и многими памятными наградами.