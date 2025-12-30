По Калининградскому морскому каналу приостановили судоходство из-за непогоды

Скорость ветра превышает 20 м/с

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Судоходство по Калининградскому морскому каналу, соединяющему порты Калининграда с Балтийским морем, приостановлено из-за штормовой погоды, сообщили ТАСС в Службе управления движением судов по каналу.

"Приостановлено движение судов по каналу. Ветер сейчас более 20 м/с, и это превышает значительно нормы безопасного судоходства по Калининградскому каналу. В связи с этим, и с учетом шторма на Балтике в график движения паромов на калининградском направлении внесены изменения, они перенесены до улучшения погоды", - сказали в службе.

В частности, выход парома "Амбал" из Балтийска задерживается, предварительно, до 31 декабря. По прогнозам синоптиков, к утру метеоусловия начнут улучшаться в Калининградской области, в Балтийском море уменьшатся волны.

На Калининградскую область обрушился штормовой ветер с мощными снежными зарядами. Непогода привела к многочасовым задержкам десятков рейсов в аэропорту Храброво. В областной столице автомобилисты стоят в 10-балльных пробках из-за многочисленных ДТП, порывы ветра снесли верхушку главной новогодней ели региона.