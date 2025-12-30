На радиостанции "Судного дня" заиграло "Лебединое озеро"

После на частоте также были слышны посторонние разговоры и попытки спеть песни, предпринятые, по всей видимости, вклинившимися в эфир радиопиратами

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Радиопираты попытались включить музыку на частоте коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной также как радиостанция "Судного дня", убедился корреспондент ТАСС. Это же подтверждают радиолюбители, занимающиеся мониторингом эфира и онлайн-системы отслеживания радиочастотного спектра.

Около 16:45 мск на частоте радиостанции стала играть музыка, а именно - фрагменты балета "Лебединое озеро", а затем песня из советского мультфильма "Бременские музыканты". После на частоте также были слышны посторонние разговоры и попытки спеть песни, предпринятые, по всей видимости, вклинившимися в эфир радиопиратами. При этом на фоне сигнала эфирных пиратов, который скоро пропал, был отчетливо слышен стандартный для УВБ-76 звуковой маркер.

Радиостанция, имеющая неофициальное название "УВБ-76", или "Радио Судного дня", вещает на коротких волнах с 70-х годов ХХ века. Официального подтверждения ее предназначения нет, однако ее деятельность связывается с вооруженными силами. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей связывают с событиями вокруг мировой безопасности в целом и специальной военной операции в частности. В промежутках между голосовыми сообщениями на частоте "УВБ-76", как правило, работает звуковой маркер, из-за которого станцию также прозвали "жужжалкой".

Большую популярность среди пользователей социальных сетей и конспирологов станция также получила за оригинальность периодически звучащих на ее частоте словоформ. В разное время в эфир передавались такие слова, как "хрюкостяг", "лисоплащ", "баксознак", "гордостих" или "древостой".