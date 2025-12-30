В Нальчике вручили земельные сертификаты участникам СВО и семьям военнослужащих

В КБР для участников СВО и их семей также предусмотрено приоритетное медицинское обслуживание, юридическая и социальная помощь, а также поддержка в вопросах образования детей и улучшения жилищных условий

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Земельные сертификаты участникам специальной военной операции и семьям военнослужащих вручили в столице Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в администрации главы КБР.

"Сертификаты вручили пяти семьям: четыре из них получили участники СВО, а один - супруга военнослужащего", - отметили в администрации главы республики.

В Кабардино-Балкарии для участников СВО и их семей также предусмотрено приоритетное медицинское обслуживание, юридическая и социальная помощь, а также поддержка в вопросах образования детей и улучшения жилищных условий.

В 2025 году парламентом КБР было принято решение о предоставлении земельных участков в приоритетном порядке для участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих.