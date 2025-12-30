Глава НЦИП: профессия историка-архивиста необходима для нацбезопасности

Елена Малышева отметила, что некоторые элементы подготовки историков-архивистов реализованы в магистерской образовательной программе подготовки специалистов на базе университета "Сириус" совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Профессия историка-архивиста сегодня становится стратегически необходимой для обеспечения национальной безопасности в силу участившегося обращения к исторической составляющей в ходе информационных войн. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Сегодня профессия историка-архивиста - это не просто актуальная профессия. С учетом того, что мы в ходе информационных войн все чаще сталкиваемся с обращением к исторической составляющей, профессия историка-архивиста приобретает стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности. Осознание именно такого положения профессии историка-архивиста сегодня очень важно. И, безусловно, должна присутствовать специальная подготовка историков-архивистов с пониманием, что это не только исследовательское поле, но и действительно обеспечение национальной безопасности", - сказала она.

Она отметила, что некоторые элементы подготовки историков-архивистов сегодня реализованы в магистерской образовательной программе подготовки специалистов на базе университета "Сириус" совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ.

Малышева назвала развитую школу историко-архивного дела уникальным достижением России. "Историко-архивоведение - это особенность нашей национальной образовательной школы. Ни в одной стране больше нет подготовки таких специалистов. И понимание, что это еще и наша национальная традиция в сфере образования, мне кажется, еще больше актуализирует сегодня статус историка-архивиста", - заключила глава НЦИП.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 5 января.