В РФ в 2027 году могут начать эксперимент по целевому привлечению мигрантов

При проведении эксперимента предполагается введение реестров с данными работодателей и иностранных работников

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по целевому привлечению иностранных работников могут провести в РФ в период с 2027 года по 2029 год. Это следует из подготовленного МВД РФ законопроекта.

"Законопроект №2 предусматривает проведение правительством РФ в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ в порядке организованного набора (целевое привлечение и использование работодателями, заказчиками иностранных работников)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как уточнили в пресс-центре МВД РФ, исключением будут Москва и Московская область. При проведении эксперимента предполагается введение реестров с данными работодателей и иностранных работников. В рамках проведения эксперимента МВД также предлагает дополнить Трудовой, Бюджетный и Налоговый кодексы статьями с особенностями уплаты НДФЛ этими категориями граждан и другими аспектами взаимодействия работников с работодателями.

"Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность контроля в сфере миграции. В доход бюджетной системы Российской Федерации ежегодно будет поступать порядка 22 млрд рублей в год", - сказали в пресс-центре.