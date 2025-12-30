В Боснии и Герцеговине легализовали применение каннабиса в медицинских целях

Коноплю, ее смолы и экстракты из списка запрещенных веществ перевели в список веществ и растений, находящихся под строгим контролем

БЕЛГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Боснии и Герцеговины легализовало применение каннабиса в медицинских целях на территории страны. Об этом говорится в протоколе очередной сессии Совета министров балканского государства.

"Совет министров Боснии и Герцеговины по предложению министерства гражданских дел принял постановление о внесении изменений в список наркотических средств <...> Оно переводит коноплю, ее смолы и экстракты из списка запрещенных веществ в список веществ и растений, находящихся под строгим контролем, тем самым открывая путь для ее медицинского применения", - отмечается в документе.

Как отметили в правительстве балканского государства, данный шаг призван "поставить под контроль" черный рынок каннабиноидов в стране. В Сараево также подчеркнули, что решением о легализации каннабиса Босния и Герцеговина "присоединяется к ряду стран ЕС и региона", уже принявших аналогичные меры.