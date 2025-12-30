В Петербурге предложили ограничить местоположение входов в бары в жилых домах

По мнению авторов законопроекта, дополнительное нормирование обеспечит соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили на уровне федерации разрешить регионам вводить ограничения по местоположению входов в бары и кафе, где продают алкоголь, в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, сообщил один из авторов инициативы, парламентарий Денис Четырбок.

Проект федерального закона, предоставляющий субъектам еще одно новое полномочие, внесен в городской парламент. "По действующему законодательству регионы вправе устанавливать только минимальный метраж зала обслуживания заведений общепита, а также расстояние до социальных объектов - школ, больниц, спортивных учреждений, на котором запрещается торговать алкоголем. В то же время большинство жалоб жильцов МКД связаны именно с расположением входа в такого рода бары и кафе на внутридворовой территории, буквально по соседству с парадными жилых домов", - отметил депутат.

По статистике, приведенной в пояснительной записке к законопроекту, в Петербурге, в частности, в последние годы наблюдается рост числа правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Проведенный правоохранителями анализ показал, что основная масса выявленных правонарушений совершена поблизости от питейных заведений в многоквартирных домах.

"В результате жители вынужденно становятся свидетелями шумных компаний и многочисленных драк, не говоря уже про мусор, зловонные запахи и беспорядок, которые посетители точек общепита оставляют после себя во дворах", - добавил Четырбок.

По мнению авторов законопроекта, дополнительное нормирование обеспечит соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан, а также минимизирует социальную напряженность в отношении работы объектов общепита, где торгуют алкоголем, в многоквартирных домах.