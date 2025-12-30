Суд подтвердил, что Александр Дроздов играл в группе "Синяя птица"

У артиста ранее возникли проблемы из-за упоминания на афишах, что он был солистом ансамбля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Солнцевский районный суд Москвы подтвердил, что брат солиста вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица" Сергея Дроздова Александр Дроздов играл в этом ВИА с 2000 по 2013 год являясь ее солистом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Солнцевский районный суд города Москвы рассмотрел исковое заявление Дроздова Александра Алексеевича об установлении факта нахождения в трудовых отношениях. Решением суда от 23 декабря 2025 года иск удовлетворен и установлен юридический факт трудовых отношении истца с ВИА "Синяя птица", что он с 2000 по 2013 год являлся ее солистом", - сообщили в пресс-службе.

Ранее у Александра Дроздова возникли проблемы из-за упоминания на афишах, что он был солистом известного ансамбля. Сам артист утверждал, что имеет право на это, так как проработал в группе в течение многих лет. Суд удовлетворил его иск к ансамблю.

"Синяя птица" - советский ансамбль, существовавший с 1972 по 1991 год. Впоследствии название "Синяя птица" приняли несколько российских музыкальных групп, состоящих в том числе из бывших участников оригинального ансамбля. Певец и гитарист Сергей Дроздов являлся солистом вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица" с 1974 по 1988 год.