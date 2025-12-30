В Петербурге в зоне аварии на теплопроводе оказались два автомобиля

Движение транспорта на участке ограничено

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге два автомобиля оказались в зоне аварии на теплопроводе на улице 5-й Советской, 31-33. Движение транспорта на участке ограничено, сообщили ТАСС в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит ремонтные работы в Центральном районе с сохранением горячего водоснабжения <…> В зону разлива попало два автомобиля. <…> Все автомобили эвакуированы с места вытекания теплоносителя, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Информация об аварии поступила в диспетчерскую службу несколько часов назад. Прибывшие на место специалисты зафиксировали вытекание горячей воды на поверхность из трубы 1990 года прокладки диаметром 400 мм. Сейчас опасный участок огорожен, вытекание локализовано.

"В связи с выявленным повреждением с 15:30 сегодняшнего дня будет ограничено отопление близлежащих домов. Срок проведения работ составляет 13 часов и ограничен нормативами", - подчеркнули на предприятии.

Информация о сроках отключения отопления до жителей близлежащих домов доведут районные управляющие компании. Петербуржцев просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и за информацией обращаться в УК.

В одной из квартир домов, оказавшихся в зоне аварии, на момент происшествия находился вокалист группы Jane Air Антон Лиссов. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. По словам певца, его супруге пришлось перегонять автомобиль с опасного участка.

"Анжелика Львовна (супруга вокалиста - прим. ТАСС) только что перегоняла из кипятка автомобиль. Был очень опасный пируэт", - рассказал Антон Лиссов.