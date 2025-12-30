В Херсонской области более 1 тыс. пар зарегистрировали брак в 2025 году

Это почти на 27% больше показателя 2024 года

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. пар зарегистрировали брак в Херсонской области в 2025 году, что почти на 27% больше прошлогоднего показателя. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ЗАГС.

"Статистика свидетельствует о неуклонном росте брачной активности в регионе: если в 2024 году было зарегистрировано 783 брака, то в 2025 году этот показатель достиг отметки в 1 070, что отражает существенный прирост", - сказали в управлении.

В декабре на Херсонщине официально зарегистрировала союз 81 пара. В региональном управлении ЗАГС добавили, что за год количество повторных браков превысило число первых.

"Возрастной диапазон вступающих в брак поражает своим разнообразием: от юных 18-летних пар, с трепетом начинающих совместный путь, до умудренных опытом людей, перешагнувших 60-70-летний рубеж, обретших друг в друге опору, любовь и душевное тепло в зрелом возрасте", - отметили в управлении.